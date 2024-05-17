جامعة الوادى الجديد تنظم دراسة ميدانية حول تأثير الظواهر المجتمعية على حياة السكان

نظَّم قسم الاجتماع بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بـ جامعة الوادي الجديد، دراسة ميدانية وحوار مجتمعي عن أهم المشكلات والظواهر المجتمعية التي تؤثر على جودة حياة السكان بمركز ومدينة باريس، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور مصطفى محمود مصطفى، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسلام إبراهيم عامر عميد كلية الآداب، وكان أهمها ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأقارب وزواج البدل.

وأكدت الدكتورة هند أشرف عباس، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، حرص الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على التعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات لرصد أهم المشكلات المجتمعية ومحاولة وضع حلول لتلك المشكلات.

وأوضحت الدكتورة عبير متولي، مقرر فرع المجلس القومى للسكان، أنه من أولى مهام الفرع إعداد بحوث ودراسات سكانية بناءً على تحليل مؤشرات المحافظة ورصد مشكلاتها، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الإقليمية سعيًا لتحسين خصائص السكان بالمحافظة.

كما أكد عبدالناصر محمد صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس، على أهمية المبادرات الرئاسية في تغيير حياة المواطن وتمكينه من الحصول على خدمات أفضل، مؤكدًا أن هناك مجموعة من المبادرات سوف تبدأ قريبًا في مركزيِّ الخارجة وباريس، وذلك في حضور رؤساء القرى والعمد والمشايخ ومواطني المركز والقرى وكبار السن والمؤثرين بالقرى والعزب والنجوع، والزملاء من أعضاء قسم الاجتماع.