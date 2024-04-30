الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب قسم الجغرافيا بجامعة حلوان فى زيارة لمركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد

مركز الفقاريات بجامغة
مركز الفقاريات بجامغة الوادي في ضيافة الرحلة العلمية بحلوان

استقبل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة حلوان.

وقال الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير المركز أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الاكتشافات العلمية التى قام المركز  فى الفترة الأخيرة ويرجع تاريخها إلى ملايين السنين بصحراء مصر الغربية.

وقدم أعضاء الرحلة العلمية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة حلوان الشكر لفريق عمل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد على مايبذلوه من جهد فى الوصول إلى اكتشافات علمية للحفريات الفقارية التى تعيش بصحراء مصر.
وفى نهاية الزيارة قدم وفد قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة حلوان درع جامعة حلوان للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد تقدير لجهوده فى الارتقاء بجامعة الوادي الجديد فى شتى المجالات.

 

مخاطر الهجرة غير الشرعية"بآداب الوادي الجديد"


نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها" والتي حاضر بها الدكتور مصطفى محمود مصطفى رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  هند أشرف عباس المدرس بقسم علم الاجتماع بالكلية، وشارك في الندوة لفيف من طلبة كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور  خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والسيد إكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

 صرح الدكتور إسلام عامر بأن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في توعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودور الدولة والفرد في مواجهتها، والسبل المتاحة لتحقيق أحلامهم سواء داخل الدولة أو خارجها بالهجرة الشرعية، بما يسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب. 


وأضاف دكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الورشة تضمنت عدة محاور منها: مفهوم الهجرة غير الشرعية، دوافع الهجرة غير الشرعية، الآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية، وأركان الهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وأخيرًا دور الجامعة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

مركز الحفريات الفقارية جامعة الوادي الجديد الرحلة العلمية الاكتشافات العلمية ملايين السنين بصحراء مصر قسم الجغرافيا

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