زوجة إيهاب فهمي تكشف طقوسه الغريبة في الأكل خلال العيد

قال الفنان إيهاب فهمي إن أول عيد بعد الزواج كنت أشعر فيه بالتعب، لكنه كان عيد سعيد وأتذكره جيدًا، لافتا إلى أنه لا يعطي عيدية لزوجته يسرا ويرى أن المشاعر أفضل بكثير.

ومن جانبها كشفت يسرا زوجة الفنان إيهاب فهمي خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة الحياة، عن طقوسهما في العيد، قائلة: " لا ننام ونطبق ثم نصلي الفجر، وبعد ذلك ننتظر صلاة العيد، ونقوم بالذبح الساعة 9، وطبعا اليوم بيضيع في الذبح".

وتابعت: "إيهاب عنده طقوس غريبة في العيد الصغير والكبير، يحب يفطر رقاق أو فتة، على الرغم من أنه فيجيتيريان".

وقال إيهاب فهمي: "إن هذه الطقوس أخذتها من والدي لأننا كبرنا على أن يكون الإفطار في العيد الصغير والكبير إما الرقاق أو الفتة، الرقاق أكله من غير لحمة، يكون ناشف، والفتة من غير لحمة أيضًا".