العثور على جثة شاب داخل منزله بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، اليوم الاثنين، على جثة شاب متعفنة في ظروف غامضة داخل شقته في منطقة حوض عشرة التابعة لدائرة بندر قنا

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من قسم قنا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة داخل شقته في منطقة حوض عشرة بندر قنا.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة الشاب ح.ص، بعد تغيبه 3 أيام تم العثور عليه جثة هامدة داخل شقته في ظروف غامضة بمنطقة حوض عشرة بندر قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.