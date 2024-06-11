الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عصام السيد لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون بيع "العيش" داخل قصور الثقافة (فيديو)

المخرج المسرحي عصام
المخرج المسرحي عصام السيد

قال المخرج المسرحي عصام السيد، إن "جماعة الإخوان المسلمين طلبت إلغاء "الباليه" قبل الإطاحة بالدكتورة إيناس عبد الدايم من دار الأوبرا المصرية، كما كانت تريد هدم الثقافة المصرية بأكملها، وبيع الخبز داخل قصور الثقافة؛ لأن تلك الجماعة لم تكن تهتم بمدى ثقافة الشعب المصري واهتمامته، ولكن حلمهم الوحيد كان يقتصر على الخلافة".

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك موجة أخرى من الدعوات الإخوانية نحو هدم الآثار المصرية، فضلا عن الواقعة الشهيرة بشأن تغطية تمثال أم كلثوم، مثل ما حدث في طالبان، حين تم هدم تماثيل بوذا، وكانت هذه الأحداث سنتعرض لها بالتوالي إذ استمروا في الحكم، وللأسف الشديد أنه كان هناك بعض المثقفين الذين رأوا أن موجة التطرف لن تستمر كثيرا في عهد الإخوان، ولكننا في حقيقة الأمر كنا نسير في اتجاه طالبان؛ لأن أي جماعة متطرفة يوجد المتطرف عنها، ومن أجل استمرارها ستضطر لإتباع المزايدين عليها، حتى ننغلق تمام ونعود إلى العصر الحجري". 

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