الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الختامي لنادي المناظرات

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد تشارك المؤتمر الختامي لنادي المناظرات

شارك وفد من جامعة الوادي الجديد، فى المؤتمر الختامي لنادي المناظرات برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضمن حضور المؤتمر الدكتور محمد عبد العظيم المشرف العام على نادي المناظرات ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة طه منسق نادي المناظرات بجامعة الوادي الجديد في الحفل الختامي لنادي المناظرات، والذي يشارك به أيضًا خمس جامعات مصرية وهي جامعة وجامعة أسيوط، وجامعة الإسكندرية، وجامعة بني سويف، وجامعة السويس، حيث تم عرض ورقة السياسات الخاصة بجامعة الوادي الجديد الخاصة بالتمكين الاقتصادي للشباب في المحافظات الحدودية. 

حيث يأتي ذلك في إطار بروتكول التعاون بين جامعة أسيوط ممثلة في مركز البحوث السياسية والاستراتيجية وجامعة الوادي الجديد ممثله في مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وشهد الحفل حضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد نور البصراتي وكيل كلية الاقتصاد والسياسة لشئون التعليم والطلاب جامعة بني سويف، والدكتور محمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ومستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

 

ندوة بعنوان "تعزيز تكافؤ الفرص والخدمات الصحية المقدمة للمرأة" بجامعة الوادي الجديد

نظمت الجامعة بالتعاون والتنسيق مع  قطاع الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ندوة حول تعزيز تكافؤ الفرص والخدمات الصحية المقدمة للمرأة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني وحرصا للقطاع السكان وتنظيم الأسرة على دعم تكافئ الفرص والاهتمام لقضايا المرأة ومناهضة العنف الأسري والاهتمام بالصحة الإنجابية.

وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة بحضور الدكتورة سحر عبد الستار مدير إدارة تنظيم الأسرة ورضوى غريب مسئول الإعلام السكاني بمديرية الصحة والسكان ولفيف من الموظفات من مختلف ادارات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى محمود، إن الندوة تأتي ضمن حملة قطاع تنمية المجتمع وشئون البيئة بالجامعة بالتعاون مع قطاع الصحة والسكان لدعم وتنمية الأسرة المصرية.

وأكد حمدي رشوان، أن الجامعة تبذل جهودا لتحقيق تكافؤ الفرص في العمل ورفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.

فيما تحدثت الدكتورة سحر عبد الستار، عن الجهود التي تبذلها الدولة لكبح الزيادة السكانية والتي يؤثر فيها الحمل المتكرر سلبًا علي صحة الأم والطفل.

جامعة الوادي الجديد المؤتمر الختامي لنادي المناظرات رئيس جامعة الوادي الجديد التمكين الاقتصادي المحافظات الحدودية

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