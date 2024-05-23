"آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل" ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع إدارة العمل بمركز الداخلة، اليوم، ندوة تثقيفية حول "آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل" أتبعها جولة ميدانية بأحد مصانع التمور بالمركز، لتوعية العاملين على أرض الواقع بإجراءات وآليات الأمن والسلامة الواجب اتباعها في المنشآت.



جاء ذلك تفعيلاً للحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "معًا نحو بيئة عمل آمنة ومستدامة" بتوجيهات ومتابعة رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى وبرعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان.



وتهدف الحملة الإعلامية التي تنفذ من خلال مراكز الإعلام المنتشرة في كافة المحافظات، إلى التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية ونشر وتعزيز هذه الثقافة بين العاملين في أماكن العمل من أجل الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت وزيادة الإنتاج.

شارك في الندوة التثقيفية والجولة الميدانية المهندس عبدالرؤوف عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمركز الداخلة، أحمد عبدالعاطي رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية وفريق عمل مركز اعلام الداخلة.



عقدت الندوة التثقيفية بقاعة المؤتمرات بمركز إعلام الداخلة وحضرها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة الداخلة وموظفين وعمال من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وأصحاب الأعمال بمحافظة الوادي الجديد.



وأكد المحاضرون في الندوة التثقيفية على توعية العاملين وأصحاب المنشآت بأهمية إتباع إجراءات السلامة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال والممتلكات، مشيدين هنا بدور الهيئة العامة للاستعلامات، من خلال قطاع الاعلام الداخلي،في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العمال.



وأشاروا إلى أن مسألة الأمن والسلامة المهنية تحظى باهتمام عال المستوى من القيادة السياسية والحكومة المصرية كما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال،

ومن جانبه حرص المهندس عبدالرؤوف عبدالعزيز مدير مكتب الأمن والسلامة بالداخلة خلال الجولة الميدانية على توعية العاملين بمخاطر عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وضرورة حماية المنشآت، مشددا في حديثه للعاملين على أن تطبيق هذه الاشتراطات يستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة العمال والحفاظ على حياتهم ووقايتهم من الإصابات، وليس فقط من أجل الالتزام بالمعايير والاشتراطات القانوية التي تطبقها الجهات الرسمية المعنية.



وتناول المهندس عبدالرؤوف أنواع المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المنشآت الصناعية ومن بينها الحرائق ومخاطر الاستخدام الخاطئ للمعدات والميكنة ومخاطر العدو ى والمخاطر الكيميائيةومخاطر السلامةبالاضافة للمخاطر التكنولوجية، متحدثا عن كيفية الوقاية من هذه المخاطر كافة.



وتضمنت الجولة تطبيقات عملية لبعض إجراءات السلامة داخل المنشأة من بينها التعرف على أنواع الحرائق المتوقع حدوثها وكيفية التعامل معها، واستخدام طفايات الحريق، بالاضافة إلى توعية العاملين بوسائل الأمن والسلامة الموجودة بالمصنع وكيفية إنقاذ شخص مصاب.



من جانبه، أكد رئيس الإتحاد المحلي لنقابات العمال أحمد عبد العاطي، على أهمية نشر ثقافة الوعي بإجراءات السلامة المهنية للوقاية من الحوادث والمخاطر وكيفية التعامل معها من أجل سلامة عمال مصر في كافة المنشآت ودفع عجلة الإنتاج.

وكانت الجولة الميدانية قد شهدت تفاعلاً من قبل العمال الذين تجاوبوا مع الخطوات العملية والتوعية المباشرة، وأثنوا على هذه المبادرة، مطالبين بتكثيف مبادرات التوعية والتثقيف للعاملين بالمنشآت واطلاعهم على مستجدات السلامة والصحة المهنية وبشكل دوري.

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