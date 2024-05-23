رئيس مركز الداخلة يتابع امتحانات الفرقة الأولى لطلاب المعهد الفني الصحي

تابع اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، سير امتحانات الفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة للشعب الفنية "التسجيل الطبى والإحصاء - المختبرات - المراقبون الصحيون"، وكان في استقباله الدكتور أحمد فتحي شعلان عميد المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد.

واطمأن رئيس مركز الداخلة، على توافر المتطلبات اللازمة لأداء الامتحانات في جوٍ هادئ ومنتظم يساعد الطلاب، موجهًا بإزالة أي عوائق او مشكلات تواجه سير الامتحانات.

كما وجَّه كمال باستمرار توفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية؛ لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين.

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