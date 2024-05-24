للتقصير بالعمل.. وكيل تعليم" الوادي الجديد" يحيل مسئول استراحات الخارجة للتحقيق العاجل

قرر المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، إحالة مسئول استراحات الخارجة ومسئول أمن إحدى الاستراحات للتحقيق العاجل، وإحالة مسئول استراحات الخارجة ومسئول أمن إحدى الاستراحات للتحقيق العاجل.

حيث تلاحظ الإهمال والتقصير فى العمل وعدم الالتزام بمهامهم المكلفين بها وذلك خلال جولة مفاجئة مساء الخميس، للوقوف على جاهزية الاستراحات لضيافة المكلفين بأعمال امتحانات دبلوم المدارس الفنية من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وجميع المعنيين، يرافقه مدير عام الشؤون المالية والإدارية وإدارة أمن المديرية.

توجيهات مشددة بالانتهاء من تجهيزات جميع الاستراحات بكافة المستلزمات اللازمة



وأصدر وكيل التعليم بالوادى الجديد، توجيهات مشددة بالانتهاء من تجهيزات جميع الاستراحات بكافة المستلزمات اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات لضمان إقامة لائقة بمكانة المعلم وجميع المكلفين بالعمل طوال فترة الامتحانات.



وشدد وكيل التعليم بالمحافظة أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به، وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا أننا جميعا نسعى لتطوير العمل والأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.

وكيل التعليم يجتمع برؤساء مراكز ولجان الدبلومات الفنية



وكان المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد قد التقى، مساء الخميس، برؤساء مراكز ولجان وامتحانات الدبلومات الفنية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات التعليمية.

واستهل لقائه بالترحيب بالحضور متمنيا لهم التوفيق والسداد فى أداء مهامهم المكلفين بهم، وجرى مناقشة آخر المستجدات والأوضاع واستعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية "الدور أول" للعام الدراسي 2023-2024م، والتى تنطلق السبت 25 مايو وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة.

ووجه وكيل التعليم رؤساء اللجان والمعنيين بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

ولفت إلى ضرورة التكاتف والتعاون المثمر والوقوف على اى مشكلات قد تطرأ ووضع الحلول المناسبة والفورية لها مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بعيد عن أى توتر.