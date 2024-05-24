الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

أنهت جميع مدارس جمهورية مصر العربية امتحانات الشهادة الإعدادية، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم وخلال التقرير التالي تكشف “الدستور” رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم.

وأعلنت العديد من المحافظات عن الروابط الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية أبرزها الجيزة والإسكندرية والدقهلية، حيث يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة من الرابط التاليhttps://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

ويمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية من الرابط التالي https://edudk.net/

ويمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من القليوبية من خلال الرابط التالي https://natiga.qalubiaedu.org/index.php

كما يمكنك الحصول على جميع الروابط الخاصة بالمحافظات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن طريق الرابط التالي https://moe.gov.eg//

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وبالتزامن مع البحث عن النتائج، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الدرجات وتوزيعها للشهادة الإعدادية، حتى يتمكنوا من حساب الدرجات بطريقة سليمة. وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية من 280 درجة للمجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2023، حيث أن المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة، وكذلك للترم الثاني موزعة كالتالي:

40 درجة للغة العربية

20 درجة للعلوم

30 درجة للغة الإنجليزية

20 درجة للدراسات الاجتماعية

15 درجة للجبر

15 درجة للهندسة

واعتمدت محافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح ٧٨٪، ومحافظة الجيزة بنسبة نجاح ٨١٪.

تظهر نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم عبر منصات مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة في أوقات متفاوتة، حيث تعلن كل مديرية نتيجة الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة كما أدى الطلاب الامتحانات بصورة منفصلة وامتحانات مختلفة من محافظة لأخرى. 

وبدأت مديريات التربية والتعليم في المحافظات تصحيح أوراق الامتحانات فور انتهاء الطلاب من الامتحان، على أن يتم تدقيق النتائج وفق نماذج الإجابات الخاصة بكل مادة والتي توفرها مديريات التعليم، ثم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المحافظ، وتوفيرها على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكذلك في المدارس. 

الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة لاعدادية ‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة

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