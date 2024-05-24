التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل قوافل "ستر وعافية" بقافلة ضخمة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، اليوم، قافلة (ستر وعافية) في نسختها الثلاثين بالقاهرة، واستهدفت أكثر من 20 ألف مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان، وبمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني.

القافلة شملت حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين مثل الخدمات الطبية، والتي تضم العديد من التخصصات (باطنة – نساء- أسنان- رمد- أطفال – أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات وقياس الضغط والسكر، وتحضير قوائم العمليات للحالات التي تستدعى ذلك، كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وتضمنت القافلة أيضًا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، كما أقيم كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة وغيرها من الأنشطة.

اهتمت القافلة أيضًا بشق التمكين الاقتصادي بقبول طلبات المساعدة في إقامة المشروعات وسداد ديون الغارمات، أما عن شق التطوع، اهتمت القافلة بنشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها بمشاركة من كيانات ومؤسسات التحالف و250 متطوعًا للتنظيم من مختلف كيانات ومؤسسات التحالف للعمل الأهلي التنموي.