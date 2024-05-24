الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنطلق غدًا.. "تعليم البحر الأحمر" تنهى استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن إنهاء استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية لامتحان الدور الأول لهذا العام.

 ويؤدي 3706 طلاب وطالبات، غدًا السبت، امتحانات الدور الأول بالدبلومات الفنية بالبحر الأحمر، حسب التخصص، منهم 2367 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي، و951 للتعليم التجاري، و242 طالبًا للتعليم الفندقي، و147طالبًا للتعليم الزراعي.

 إنهاء جميع التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول

أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه تم إنهاء جميع التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024 بجميع أنواعها الصناعي- التجاري- الفندقي- الزراعي، والمقرر انعقادها اعتبارًا من صباح غدٍ السبت.

وأضاف منير أن المديرية قامت بتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتزويدها بجميع وسائل المعيشة اللازمة، وإعدادها إعدادًا جيدًا، بما يليق بالمعلم وتوفير جميع الإمكانات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

 

عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر 

وتابع أن عدد اللجان بالمحافظة 18 لجنة مقسمة كالآتي إدارة غارب التعليمية عدد 4 لجان، إدارة الغردقة التعليمية عدد 5 لجان، وإدارة سفاجا التعليمية عدد 3 لجان، وإدارة القصير التعليمية عدد 2 لجنة، وإدارة مرسي علم التعليمية عدد 1 لجنة، وإدارة الشلاتين التعليمية عدد 1 لجنة، وإدارة حلايب التعليمية عدد 1 لجنة، وبعدد 2 مركز توزيع الغردقة- الشلاتين، كما يوجد مركز فرعي بمرسي علم.
 

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أي مشكلات تحدث أولًا بأول.

الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية الغردقة البحر الاحمر وزارة التربية والتعليم امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر

بعد ظهوره في الغردقة.. هل "القرش الحوتي" خطر؟

استعدادا لسفر 6 آلاف حاج بريا.. طوارئ بموانئ البحر الأحمر

حرارة الطقس ترفع معدل الإشغالات بفنادق الغردقة.. وخبراء: سنشهد موسما إستثنائيا

الرقابة التجارية بالبحر الأحمر تواصل حملات متابعة الأسواق والأسعار

تصدير 6 آلاف طن مواد غذائية وتداول 20 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

للمتزوجات.. "كورس التناغم الزوجي" في البحر الأحمر

توافد كبير على شواطئ الغردقة وارتفاع نسب الإشغال بالفنادق

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية