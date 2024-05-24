تنطلق غدًا.. "تعليم البحر الأحمر" تنهى استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن إنهاء استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية لامتحان الدور الأول لهذا العام.

ويؤدي 3706 طلاب وطالبات، غدًا السبت، امتحانات الدور الأول بالدبلومات الفنية بالبحر الأحمر، حسب التخصص، منهم 2367 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي، و951 للتعليم التجاري، و242 طالبًا للتعليم الفندقي، و147طالبًا للتعليم الزراعي.

إنهاء جميع التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول

أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه تم إنهاء جميع التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024 بجميع أنواعها الصناعي- التجاري- الفندقي- الزراعي، والمقرر انعقادها اعتبارًا من صباح غدٍ السبت.

وأضاف منير أن المديرية قامت بتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتزويدها بجميع وسائل المعيشة اللازمة، وإعدادها إعدادًا جيدًا، بما يليق بالمعلم وتوفير جميع الإمكانات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

وتابع أن عدد اللجان بالمحافظة 18 لجنة مقسمة كالآتي إدارة غارب التعليمية عدد 4 لجان، إدارة الغردقة التعليمية عدد 5 لجان، وإدارة سفاجا التعليمية عدد 3 لجان، وإدارة القصير التعليمية عدد 2 لجنة، وإدارة مرسي علم التعليمية عدد 1 لجنة، وإدارة الشلاتين التعليمية عدد 1 لجنة، وإدارة حلايب التعليمية عدد 1 لجنة، وبعدد 2 مركز توزيع الغردقة- الشلاتين، كما يوجد مركز فرعي بمرسي علم.



وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أي مشكلات تحدث أولًا بأول.