ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق لـ80% وإقبال كبير على شواطئ الغردقة (صور)

تشهد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، وذلك تزامنًا مع استقرار حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة، فيما ارتفعت نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى 80% من نسبة الغرف بها.

قال أشرف فؤاد مدير العام شواطئ العائلات بالغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، إن شواطئ العائلات تستقبل يوميًا مئات الأسر للاستمتاع بمياه البحر وقضاء المصيف على سواحلها من مختلف الفئات، مؤكدًا أن الإقبال على الشاطئ يزيد يوميًا من الأسر، لافتًا إلى أن كل شاطئ من شواطئ العائلات الثلاثة يحتوي علي أكثر من 5 آلاف كرسي وشمسية، موضحًا أنه تم توفير تأمين للمصطافين وذويهم من خلال نشر فرق الإنقاذ على بجميع الشواطئ لمراقبة المصيفين والحفاظ علي سلامتهم، بالإضافة إلي تواجد سيارات إسعاف علي مداراليوم.





زيادة في عدد رحلات الطيران وارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق

من جانبه قال سامح جمعة الخبير السياحي لـ«الدستور»، إن الفنادق السياحية بمدن الغردقة ومرسى علم تشهد نشاطًا ملحوظًا في نسب الإشغال والحجوزات، تزامنًا مع بدء الإجازة المدرسية مما يساهم في تدفق أعداد كبيرة من السياحة الداخلية، مؤكدًا أن موسم السياحة الصيفية لهذا العام مُبشر، تزامنًا مع زيادة أعداد الوفود السياحية ورحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، مشيرًا الي أن السياحة الأوروبية تصدرت قائمة الاعلي وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، حيث تصدرت السياحة الألمانية والبلجيكية والايطالية قائمة الجنسيات الوافدة لمنتجعات البحر الأحمر، لافتًا الي أن نسب الاشغال بمعظم الفنادق وصلت لـ80%، تزامنًا مع وصول رحلات طيران دولية من مختلف المطارات الاوربية.





وأضاف جمعة؛ أن فنادق الغردقة بدأت في تلقي حجوزات إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الموسم السياحي الحالي سيكون قويا، خاصة أن معظم الفنادق وضعت برامج ترفيهية لنزلائها طوال الصيف.

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة