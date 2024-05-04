البحر الأحمر: زيادة التدابير الأمنية فى منتجعات العائلات لاستقبال المحتفلين بأعياد الميلاد وشم النسيم

كلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مدير منتجعات العائلات بالغردقة بزيادة الإجراءات الأمنية والسلامة، وتأمين المنتجعات لاستقبال الوافدين للاستمتاع بأيام احتفالات أعياد عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد أشرف فؤاد مدير منتجعات العائلات في الغردقة، أنه تم التنسيق مع جمعية الغوص والإنقاذ البحري لزيادة عدد المنقذين، من 20 إلى 25 منقذًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل دائم بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر.

وأضاف في بيان له، أنه سيتم توفير التأمين اللازم من خلال مديرية الأمن البحر الأحمر أثناء فترة الاحتفال، بالإضافة إلى توفير كمية كافية من الكراسي والشيزلونجات لاستقبال الزوار.

وأوضح أن الأسعار ميسرة للجميع، حيث يستقبل منتجع العائلات الأفراد بتذكرة قيمتها 50 جنيهًا، وشاطئ العائلات ١ بـ٥٠ جنيهًا حتى الخامسة مساء لتصبح تكلفتها 10 جنيهات بعد الساعة الخامسة مساءً، وشاطئ العائلات 2 تذكرة قيمتها 20 جنيهًا.

وختم بالإشارة إلى فتح حديقة الأسرة للجميع للاحتفال باليوم المميز برسم دخول رمزي قيمته 10 جنيهات، متوفر بها مكان لألعاب الأطفال وكافتيريا وأماكن خضراء أخرى لقضاء أفضل الأوقات.