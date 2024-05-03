بعضها مجانًا.. أماكن خروجات شم النسيم فى الغردقة بأسعار "على قد الإيد"

مع قرب الاحتفالات بعيد شم النسيم، تسعى الكثير من الأسر لقضاء احتفالاتهم في أماكن تناسبها، سواء من ناحية الخدمة أو الأسعار، وتأتي مدينة الغردقة كقبلة رئيسية للعديد منهم خاصة المحافظات القريبة من المدينة الساحلية.

“الدستور”، تستعرض لقرائها أفضل الأماكن التي يمكن للمواطنين وأسرهم قضاء احتفالات أعياد شم النسيم فيها بمدينة الغردقة، من حيث الخدمات المقدمة وأسعارها، وبينها أماكن مجانية.

الممشى السياحي بالغردقة فسحة عائلية “على قد الإيد”

تأتي منطقة الممشى السياحى القديم من بين أشهر الوجهات بمدينة الغردقة التي تقصدها الأسر في شم النسيم، حيث تشهد إقبالًا ورواجًا من مواطني المدينة وزائريها من مختلف المحافظات، وخاصة في المساء، وذلك لما يحتويه المكان من كافيهات وأماكن جلوس مجهزة للعامة، ومناطق ألعاب للأطفال، حيث يتميز بقربة من الفنادق السياحية، ما يجعله من أشهر مناطق التنزه بالمدينة.

كما يضم الممشى السياحى القديم بمدينة الغردقة سوقًا سياحية ضخمة بها مجموعة من البازارات السياحية والكافيهات التي تناسب كافة المستويات، بالإضافة إلى تنظيم تلك الكافيهات فقرات فنية مختلفة يحييها فنانون يقدمون فنونًا مختلفة لروادها، وتعتبر أسعار المطاعم والكافيهات مناسبة عن غيرها من المناطق السياحية التي لا تناسب جميع الأسر.

شارع شيري فسحة مجانية في قلب الغردقة

ويأتي شارع شيرى والذي يقع في قلب مدينة الغردقة، من بين أهم وأشهر مناطق النزهة الليلية بالمدينة السياحية، حيث يحتوي على مقاعد مخصصة للكبار، ونافورة مياه ضخمة مضيئة، وكذلك مناطق مجهزة بألعاب الأطفال بجانب مطاعم لمختلف الأكلات والبراندات الشهيرة، لذلك يعد شارع شيرى من أكثر الأماكن وأفضلها بالنسبة للأسر، ويمنع دخول السيارات له، بالإضافة إلى انتشار أفراد الشرطة لمنع المضايقات، ما يشعر زواره بأمان كبير على أطفالهم وذويهم.

ممشى شارع الشيراتون للمصريين والأجانب

ويأتي ممشى الشيراتون بين أكثر الأماكن إقبالًا في المناسبات، إذ يُعد أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة، ودائمًا ما يفضله السياح من مختلف الجنسيات للتجول ليلًا، وهو عبارة عن ممشى مجهز بجانبيه، ويمتلك أكبر وأشهر سلسلة من المحلات والمطاعم السياحية، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنادق السياحية على جانبيه.

كورنيش الغردقة

ويعتبر شاطئ وكورنيش 4 أو الشاطئ العام ضمن أكثر الأماكن إقبالًا ورواجًا من زوار وأهالي الغردقة في العيد، وذلك بعد تطويره وتجهيزه وفتحة مجانًا أمام المواطنين، حيث تم تطوير كورنيش الغردقة الشهير بكورنيش "ميريت" والذي يقع بوسط المدينة، وتجهيزه بمقاعد وشمسيات ومظلات خشبية لاستقبال المواطنين، وخاصة في فترات الليل التي يكتظ الكورنيش خلالها بالزوار.

مارينا الغردقة

أما مارينا الغردقة فتأتي على رأس أماكن النزهة وأفضلها بالغردقة، وخاصة في فترة المساء، حيث تحتوى منطقة المارينا والتي تقع بمنطقة السقالة على مجموعة كبيرة من الكافيهات والمطاعم والبازارات السياحية، وتواجد كبير لليخوت والمراكب السياحية على أرصفتها، مما يضفي عليها جمالًا وتألقًا، بجانب موقع بجوار أشهر مساجد الغردقة وهو مسجد الميناء الكبير.

ويدخل المواطنون والزائرون إلى مارينا الغردقة مجانًا، ويمكنهم التنزه والتقاط الصور المختلفة وسط اليخوت دون أي تكلفة أو مقابل.