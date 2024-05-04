السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر لـ"الدستور": مستعدون لأعياد القيامة وشم النسيم

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه كلف الجهات المختصة بمدن المحافظة المختلفة برفع حالة الاستعداد القصوي ضمن استعدادات احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم، مؤكدًا أنه تم تجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال المحتفلين، من خلال إجراءات مكثفة، لافتًا الى تكليف الجهات الرقابة بالمرور وتكثيف الحملات علي الأسواق والمطاعم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر لـ«الدستور»، أن جميع الشواطئ العامة مفتوحة أمام المواطنين على مدار اليوم، مؤكدًا على التنسيق بين الجهات المعنية والمختصة، وتشكيل غرف عمليات للمتابعة الدورية والمستمرة.

استعدادات صحة البحر الاحمر لأعياد القيامة وشم النسيم

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه بناءًا على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ الإقليم تم رفع درجة الاستعداد داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم  على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد وكيل صحة البحر الاحمر، أنه تم نشر الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام الكنائس كنيسة الأنبا شنودة وكنيسة القديس ابانوب والميادين، وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية من خلال المبادرات الرئاسية   بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أنه تم تكثيف حملات مراقبة الأغذية للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، واخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي اغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

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