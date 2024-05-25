السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني

وصول القمح الروماني
وصول القمح الروماني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 957 شاحنة و535 سيارة، وشملت حركة الواردات 68500 طن بضائع، 407 شاحنات و520 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 550  شاحنة و15 سيارة. 

80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة السفينتين "أمل" و"سينا"، فيما استقبل الميناء السفينة "وادي الكرنك" وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها والسفن الأربع وهي "أمل"، "سينا"، "الرياض"، و"الحرية 2"، وغادرت السفينتين "بوسيدون اكسبريس" و"الحرية 2".

كما شهد ميناء نويبع تداول 3740 طنًا و405 شاحنات وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن وهي: "أيلة"، "كوين نفرتيتي"، "بريدج"، و"اور".

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة إلى جدة، بينما شهد الميناء بالأمس، وصول السفينة درة جدة على متنها 460 سيارة بوزن 920 طن قادمة من جدة، وسجَّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1550 راكبًا بموانئها.

ميناء سفاجا وادي الكرنك موانئ البحر الأحمر قمح روماني ميناء نويبع

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