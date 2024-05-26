طريقة حساب النسبة المئوية بالتزامن مع ظهور نتيجة الترم الثاني 2024

كيفية حساب النسبة المئوية بالتزامن مع ظهور نتيجة الترم الثاني.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل اولياء الأمور تزامنًا مع قرب ظهور نتيجة الترم الثاني، ونتيجة لذلك ينشر الدستور خلال التقرير التالي كيفية حساب النسب المئوية.

كيفية حساب النسب المئوية بالتزامن مع ظهور نتيجة الترم الثاني

يتم حساب النسب المئوية بعملية رياضية يتم فيها ضرب المجموع الحاصل عليه الطالب في 100 ويقسم على المجموع الكلي للمواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

فعلى سبيل المثال، إذا حصل طالب الشهادة الإعدادية على مجموع 240 من مجموع كلي 280 (240 × 100÷ 280 = 85.7%).

طريقة احتساب النسبة المئوية لطلاب الثانوية العامة 2024

المجموع الحاصل عليه الطالب × 100 ÷ المجموع الكلي، فإذا حصل الطالب على مجموع 385 من المجموع الكلي 410 فيتم احتساب النسبة المئوية كما يلي 385 × 100 ÷ 410 = 93.9%.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وفقًا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 حيث جاءت درجات كل مادة كما يلي:-

درجات مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول من 40 درجة وإجمالي المادة في العام 80 درجة

درجات مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول من 30 درجة وإجمالي المادة في العام 60 درجة.

درجات مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول من 30 درجة وإجمالي المادة في العام 60 درجة.

درجات مادة الدرسات الاجتماعية في الفصل الدراسي الأول من 20 درجة وإجمالي المادة في العام 40 درجة.

درجات مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول من 20 درجة وإجمالي المادة في العام 40 درجة.

المجموع الكلي للمواد من 140 في الفصل الدراسي الأول والمجموع الكلي للعام من 280 درجة.