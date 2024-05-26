ينشر موقع جريدة الدستور موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني حيث يرتفع البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 “الفصل الدراسي الثاني”.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من المقرر أن تحدد مديرية التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية ورصد درجات الطلاب بشكل كامل.

مزيد من الاستعلام عن نتائج امتحانات 2024 الترم الثاني عبر الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

-"الخطوة 1": الدخول عبر بوابة المحافظة من هنــــا

-"الخطوة 2": ادخل الرقم القومي للطالب.

-"الخطوة 3": حدد العام الدراسي.

-"الخطوة 4": حدد الصف.

-"الخطوة 5": حدد الفصل الدراسي (آخر العام).

-"الخطوة 6": اضغط على عرض النتيجة.

-"الخطوة 7": تظهر النتيجة فور إعلان ظهورها رسميًا.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات

يجب الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات عبر بوابة المحافظة اضغط هنــــا

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني



تصل درجات اللغة العربية 40 درجة.

تصل درجات اللغة الإنجليزية 30 درجة.

تصل درجات الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

تصل درجات الرياضيات 30 درجة.

تصل درجات العلوم 20 درجة.

-المجموع الكلي 140 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القليوبية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:

http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الدقهلية

يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:

http://www.dakahliya.gov.eg/.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة أسوان

تستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:

http://www.aswan.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف



يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:

http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة

يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:

http://behira.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

يتيح للطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للحصول علي النتائج عبر الرابط الرسمي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

يترقب الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من خلال الرابط التالي:

http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة المنوفية

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الإعلان عن النتائج من خلال الرابط الرسمي

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة أسيوط

يتيح لطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول علي النتائج من خلال الرابط الرسمي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة بورسعيد

طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول علي النتائج من خلال الرابط الرسمي

الشهادة الإعدادية