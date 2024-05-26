موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الفصل الدراسي الثاني
ينشر موقع جريدة الدستور موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني حيث يرتفع البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 “الفصل الدراسي الثاني”.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من المقرر أن تحدد مديرية التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية ورصد درجات الطلاب بشكل كامل.
مزيد من الاستعلام عن نتائج امتحانات 2024 الترم الثاني عبر الروابط التالية:
- البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
- البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
- رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني
- رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني بالاسم فقط
- رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني
- رابط نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط
- رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني
-"الخطوة 1": الدخول عبر بوابة المحافظة من هنــــا
-"الخطوة 2": ادخل الرقم القومي للطالب.
-"الخطوة 3": حدد العام الدراسي.
-"الخطوة 4": حدد الصف.
-"الخطوة 5": حدد الفصل الدراسي (آخر العام).
-"الخطوة 6": اضغط على عرض النتيجة.
-"الخطوة 7": تظهر النتيجة فور إعلان ظهورها رسميًا.
البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات
يجب الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات عبر بوابة المحافظة اضغط هنــــا
توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
تصل درجات اللغة العربية 40 درجة.
تصل درجات اللغة الإنجليزية 30 درجة.
تصل درجات الدراسات الاجتماعية 20 درجة.
تصل درجات الرياضيات 30 درجة.
تصل درجات العلوم 20 درجة.
-المجموع الكلي 140 درجة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم جميع المحافظات
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القليوبية
تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الدقهلية
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة أسوان
تستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف
يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة
يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://behira.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم جميع المحافظات
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة
يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط من هنا
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة
يتيح للطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للحصول علي النتائج عبر الرابط الرسمي
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني
يترقب الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة المنوفية
ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الإعلان عن النتائج من خلال الرابط الرسمي
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة أسيوط
يتيح لطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول علي النتائج من خلال الرابط الرسمي
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة بورسعيد
طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول علي النتائج من خلال الرابط الرسمي
الشهادة الإعدادية