السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس للتهنئة بعيد القيامة

زيارة المطرانية
زيارة المطرانية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجًا للتسامح والتعايش بين أبنائها، متمنيًا أن ينعم الوطن بالأمن والأمان والاستقرار؛ لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال زيارته لـمطرانية فاقوس، لتهنئة نيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، بمناسبة عيد القيامة، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ ومحمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

افتتاح المبنى الجديد بالمطرانية

وقال المحافظ: "ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويًا ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن والعمل من أجله ومن أجل الإنسانية فشعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار".

كما هنَّأ المحافظ، نيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، بمناسبة افتتاح المبنى الجديد بالمطرانية بعد تهيئته لاستقبال الرواشدة المحبين لأداء طقوسهم الدينية، مؤكدًا أن الأديان السماوية تدعو إلى الرحمة ونشر المحبة والسلام بين الناس فمصر وطن يتسع للجميع.

من جهته، أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، عن امتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقيه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي لتقديم التهنئة بعيد القيامة.

مطرانية فاقوس أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عيد القيامة المجيد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيس مركز ومدينة فاقوس

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