تركيب 300 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا في قرى "حياة كريمة" بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان "عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، فى تركيب 300 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية، بقرى المناجاة الكبيرة والمناجاة الصغيرة وشعفوره وغصن الزيتون وبحر البقر بمركز بمركز الحسينية، وقرى هانون والظواهرية وكفر المدينة والربعمية والفولى الكبيرة والفولى الصغيرة بمركز منشأة ابوعمر.

تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا واستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لمعايير المستوى المادي والمعيشي



من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.



وأشار إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الشرقية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28،108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية