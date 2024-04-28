بـ3 ملايين و165 ألف جنيه.. تركيب الإنترلوك بمنشية السادات فى الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي طلبة عويضة والغشام ثم متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب 5 آلاف متر من إجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و165 ألف جنيه تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلًا ونهارًا للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وكلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق، بإعداد خريطة لمنطقة شرق وغرب الغشام موضحا عليها كافة المرافق والشوارع المرصوفة والشوارع التي تحتاج الي الرصف أو توصيل المرافق بها، وكذلك مراجعة المنطقة السكنية بدءًا من مسجد القدس باتجاه موقف المنصورة لتحديد احتياجات المنطقة من الرصف، وتوصيل المرافق، وذلك لإعداد المقايسات اللازمة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما شدد المحافظ، على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الباعة المفترشين حرم الطريق ومداخل الشوارع، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بإنشاء السوق الحضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والافتراش في الشوارع الرئيسية والميادين العامة للمدينة مما يشوه الشكل الجمالي والحضاري لها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 ملايين جنيه، تخليدًا لذكرى الشهداء وعرفانًا بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي، مشددا على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والاشتراطات المحددة وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.