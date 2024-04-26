الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب الحر.. الشرقية تعلن الحرب على الحشرات الطائرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أطلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ خطة مواجهة انتشار الناموس والبعوض والذباب، تزامنًا مع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وذلك باستخدام سيارة رش المبيدات للقضاء على هذه الحشرات حفاظًا على صحة المواطنين.

حملات يومية مكثفة

ووجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات الصحية بتكثيف الحملات اليومية لرش البعوض والناموس، خاصة بالمناطق التي توجد بها تجمعات ومقالب القمامة، مشددًا على رفع تراكمات القمامة أولًا بأول، ونقلها إلى المقالب العمومية خارج الكتلة السكنية للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، انطلقت سيارات رش المبيدات باستخدام جهاز التيفا لتجوب شوارع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك لتنفيذ خطة القضاء على الحشرات الطائرة من البعوض والناموس حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

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