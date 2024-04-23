إصابة شخصين في تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بالشرقية

أصيب شخصين فى وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي كل من “محمود.خ.م”، 50 سنة، مقيم مركز بلبيس، مصاب بخلع في مفصل الفخذ الأيمن، و"ياسر.أ.ص"، 40 سنة، مقيم مركز بلبيس، مصاب بكدمات وسحجات.

وتبين إصابتهما بعد تعرضهما لحادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل، بشارع الكلية الجوية بمدينة بلبيس.

تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضربالواقعة.

وفى سياق متصل، أصيب 17 شخصا في حادث تصادم بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

اصطدام أتوبيس يحمل 26 راكبًا بسيارة ملاكي

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث اصطدام أتوبيس يحمل 26 راكبًا بسيارة ملاكي بطريق فاقوس- أكياد، أمام الدراكة، مما أسفر عنه إصابة 17 بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وأصيب كل من (رجب. م 40 سنة، وسعد. ع. ع، 30 سنة، ومحمد. ح. م، 25 سنة، و“ محمد. ع. ع”، 30 سنة، و“محمد. ش. إ”، 20 سنة، و"عبده. ال"، 27 سنة، “ زينب. ع. ع”، 25 سنة، و“محمود. ح. م”، 52 سنة، و“عبدالرحمن. ال. ع”، 22 سنة، “محمد. س. إ”، 45 سنة، جميعهم مقيم بمدينة فاقوس، و“السيد. م. إ”، 22 سنة، و“حسن. إ. م”، 24 سنة، و“سعد. ح. م”، 26 سنة، ونبوية. ع. ال، 52 سنة، مقيمين قرية الغزالى، دائرة مركز فاقوس، و“محمد. غ. م"، 25 سنة، و“أحمد. م. ع”، 32 سنة، و“وفاء. ر. م”، 27 سنة، مقيمين قرية أكياد بمركز فاقوس).

ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بـ5 سيارات لنقل المصابين وعلاجهم، وتم نقل المصابين لمستشفى فاقوس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، ومن المقرر خروجهم جميعًا لتماثلهم للشفاء وتحرير محضر بالواقعة.