اليوم.. ثانى جلسات محاكمة أب ونجله قتلا طفلين فى الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، ثاني جلسات محاكمة أب ونجله، متهمين بقتل الطفلين الشقيقين "إسلام" و"رحيم"، بعد أن أجلت المحكمة، أمس الأحد، محاكمتهما لجلسة اليوم للمرافعة.

بداية الواقعة

البداية حين ورد بلاغ بالعثور على جثتى الطفلين "إسلام.ال"، 6 سنوات، وشقيقه "رحيم " 5 سنوات في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية كفور نجم بمركز أبو حماد، بعد أن أعلنت أسرتهما تغيبهما عن المنزل بمركز بلبيس.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.م.ص"، 65 سنة، ونجله "خالد" 33 سنة، جيران المجني عليهما بنفس المنطقة، بأن خنق المتهم الأول الطفلين ووضعهما في جوال بلاستيك، وقام نجله بمساعدته في نقل الجثتين بالموتوسيكل وإلقائهما في الترعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما لمحكمة الجنايات.