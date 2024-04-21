الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة أب وابنه قتلا طفلين في الشرقية للغد

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة أب ونجله بتهمة قتل الطفلين الشقيقين "إسلام  ورحيم" والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية نطاق مركز بلبيس؛ بسبب لهو الأطفال أمام منزلهم أثناء نوم المتهم الأول لجلسة الغد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين رحيم، 6 سنوات، وشقيقه إسلام، 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهما منذ أسبوع بدائرة مركز بلبيس، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بالمعاش، ونجله، عامل، مقيمان في شارع مقابل لأسرة الطفلين المجني عليهما، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهما على رأسهما وخنقهما ووضع الجثتين في جوال بلاستيكي وساعده نجله في نقل الجثتين على موتوسيكل وإلقائهما في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الطحاوية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهما.

محكمة جنايات الزقازيق قتل الطفلين الشقيقين إسلام و رحيم مركز بلبيس لهو الأطفال المستشار أحمد سليمان الجمل

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