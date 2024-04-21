بسبب خلافات مالية.. محاكمة عامل قتل شابا في المطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، في منطقة أرض الليمون بالمطرية.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما، وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها المتهم السكين وطعن المجني عليه وأرداه قتيلا.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة مقتولا بطعنة سكين، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم، وتحرر المحضر بالواقعة.

وجرى إعداد كمين ألقى خلاله رجال المباحث، القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.