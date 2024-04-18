حبس عاطل قتل سائقًا حرقًا فى كرداسة

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتهامه بقتل سائق حرقًا بعد سكب البنزين عليه، نتيجة مشادة كلامية بينهما وعتاب الضحية له بعدم مشاجرة جاره في كرداسة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم أشعل النار في الضحية، بعد مشادة كلامية بينهما حاول المجني عليه منعه من إلقاء البنزين على آخر، فعند معاتبته، تطورت المشادة، فسكب عليه البنزين، حتى لقى مصرعه.

كان قد تلقى قسم شرطة كرداسة، إخطارًا من المستشفى بوصول شخص مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، إثر سكب مادة بنزين على جسده في كرداسة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة، عاطلًا “مسجل خطر” سكب مادة بنزين على المجني عليه، ما أسفر عن وفاته.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.