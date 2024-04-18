حبس عاطل أشعل النيران في سائق بعد مشادة كلامية بكرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل، لاتهامه بقتل سائق حرقًا بعد سكب البنزين عليه، نتيجة مشادة كلامية بينهما وعتاب الضحية له بعد نشوب مشاجرة مع جاره في كرداسة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أشعل النار في الضحية، بعد مشادة كلامية بينهما حاول المجني عليه منعه من إلقاء البنزين على آخر، فعند معاتبته، تطورت المشادة، فسكب عليه البنزين، حتى لقى مصرعه .

وتلقي قسم شرطة كرداسة، إخطارا من المستشفى بوصول شخص مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، إثر سكب مادة بنزين على جسده في كرداسة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة، عاطل (مسجل خطر) سكب مادة بنزين على المجني عليه، مما أسفر عن وفاته وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.