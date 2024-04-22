الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 67488 طن و837 كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

محصول القمح
محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

 

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ  ٦٧٤٨٨ طن و٨٣٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

 

وأوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح  المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين "2000 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط)، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

 

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية أو المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

 

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضى، مؤكدا أنه قد تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

 

 وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

محصول القمح الشون والصوامع تموين الشرقية تداول القمح إنتاجية الفدان

مواد متعلقة

انتظام سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بـ"أزهرية الشرقية"

لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن معاش ذوي الإعاقة

محافظ الشرقية يفتتح فعاليات بطولة الجمهورية للهوكى للمرحلة الثانوية بنين

تحصين 362 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه من محافظ الشرقية بشأن أعمدة الإنارة

تويرد 14.7 طن قمح إلى شون وصوامع الشرقية اليوم

مصرع شخص غرقًا في بحر مويس بالشرقية

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

"ركبت عربيتها للآخرة".. أسرار اللحظات الأخيرة في حياة التيك توكر إسراء روكا (فيديو جراف)

خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائى.. لجنة الأرز تُقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال: حكم الإعدام باطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال