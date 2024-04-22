توريد 67488 طن و837 كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٧٤٨٨ طن و٨٣٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين "2000 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط)، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية أو المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضى، مؤكدا أنه قد تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.