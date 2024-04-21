الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن معاش ذوي الإعاقة

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

تشهد لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبة هند حازم حبيب، ابنة محافظة الشرقية، وعضو مجلس النواب بخصوص المعاشات المتعلقة بذوي الإعاقة وضرورة سريانها على الإعاقات التي لا يرجى شفائها والطلب الآخر بشأن أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين.


طلب الإحاطة الأول: 

أكدت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة بخصوص المعاشات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء المورثة أو المستحقة نتيجة إعاقة لا يرجى شفائها.


ويتوجب لتجديد صرف المعاش العرض على اللجنة الطبية لتحديد استحقاقه من عدمه حيث ينقطع المعاش لفترة تتراوح من أربع إلى ستة أشهر لحين تحديد موعد للعرض على اللجنة الطبية، ونظرا لأن الإعاقة لا يرجى شفائها نرجو صرف المعاش مدى الحياة دون الرجوع إلى اللجنة الطبية.


أما طلب الإحاطة الثاني والذي من المقرر مناقشته، أشارت النائبة هند حازم حبيب، إلى أنها تقدمت بطلب الإحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي وإلى لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس في شأن ما تم في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحقية الزوجة المعاقة في الجمع ما بين معاشين وذلك أسوة بالرجل ذوي الإعاقة وذلك في ظل اهتمام الرئيس بهذا الملف الذي يهم كل زوجة من ذوي الإعاقة

وفى سياق متصل، تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة بشأن إهمال قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقية رغم تطويره بـ5 ملايين جنيه وغلقه أمام الشباب النشء ويعد إهدارا للمال العام.

وأشارت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إلى أن مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية كان وما زال باحتياج إلى قصر ثقافة لنشر التوعية والثقافة بين المواطنين، وذلك بعد تمكُّن الإهمال من اقتحام الكثير من المواقع الثقافية، لأسباب منها نقص الموارد المالية الفترة الأخيرة، والتي هي لازمة لإحياء دورها في المجتمع، وعمل خطة لتطوير وإعادة تأهيل بعضها، لكننا فوجئنا أن هذا لم يكن كافيًا

لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب طلبى إحاطة الاعاقات التي لا يرجي شفائها وزيرة التضامن النائبة هند حازم الجمع ما بين معاشين

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