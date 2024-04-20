محافظ الشرقية يفتتح فعاليات بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية لإكسابهم المهارات الأساسية التي تساعدهم على القيادة منذ الصغر وخلق جيل واعي وسليم صحيًا وبدنيًا وكذلك خلق روح المنافسة الشريفة بين اللاعبين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق لافتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024 في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي ودعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

تفاصيل الفعاليات

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم اعقبة عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تقديم استعراض رياضي لطالبات إدارة غرب الزقازيق التعلمية تحت عنوان ( في حب مصر ) اعقبه استعراض فلكلور رياضي لطلاب إدارة ديرب نجم التعليمة نال استحسان الحضور ثم عرض للفرق المشاركة في البطولة ليعلن المحافظ انطلاق فعاليات البطولة

أشار محافظ الشرقية إلى ريادة المحافظة في رياضة الهوكي والتي أصبحت مصدر البهجة والسعادة للشراقوة ويرجع ذلك إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي رياضة الهوكي بالمحافظة متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة بالبطولة وأن يسود المباريات الندية والروح الرياضية العالية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024 والتي انطلقت اليوم بمشاركة 8 فرق من محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – بني سويف) تستمر حتى 30 أبريل 2024 مشيرًا إلى أن إقامة البطولة تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.