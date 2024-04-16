والدة "الطفلة لمار" ضحية والدها بالشرقية: مفاجآت بمحاكمة قاتل ابنتي

تشهد محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار وليد الألفي، أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بقتل ابنته الطفلة “لمار” 6 سنوات، بضربها حتى الموت في الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد ألقت القبض على الزوج المتهم، والذي أنكر في بداية الأمر ارتكابه الجريمة، وادعى سقوطها في الحمام.

الأم تطلب الإعدام لزوجها وقاتل طفلتها

وطالبت "منى صلاح"، والدة الطفلة "لمار. خ. م. ع" القتيلة، بالإعدام لزوجها وقاتل طفلتها، حتى يكون جزاءا رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري الذي سيعيد لها حقها.

وقالت “منى"، إنه سيكون هناك مفاجآت في مرافعة النيابة بعد قليل، ستقلب القضية رأسا على عقب، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها في انتظار حكم عادل لتهدأ نار قلبها على فراق طفلتها.

ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة في مرافعتها في قضية الطفلة لامار بعد قليل.

القصة بدأت بعد مغادرة الأم منزل الزوجية بسبب خلافات وقعت بينها وبين الزوج وصلت حد تعديه عليها بالضرب، وحاولت أخذ طفليها معها إلا أنه منعها بالقوة، فاضطرت إلى تركهما، وتفاجأت بعد ذلك باتصال من رئيس مباحث مركز الزقازيق يطالبها بالحضور، وظنت أن الموضوع متعلق بزوجها، إلا أنه أخبرها بوفاة طفلتها.

وأثبت الطب الشرعي لاحقا، وجود إصابات في مخ الطفلة لمار، ناتجة عن ضربها ب"توكة حزام حديدية"، ونزيف بالكبد ناتج عن الضرب المبرح، ويعاني شقيقها 4 سنوات، من إصابات جسدية.