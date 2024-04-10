أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد فى الميادين والساحات

أدى أهالي محافظة الشرقية صلاة العيد بمساجد المحافظة وسط حالة من البهجة والسرور ابتهاجا بقدوم العيد.

وبحضور محافظ الشرقية وقياداتها، و الآلاف من أهالى مدينة الزقازيق، توافد الأهالي على مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وهو المسجد الرئيسي بالمحافظة لآداء صلاة العيد والاحتفال به.

وجاء ذلك وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة والحماية المدنية، فيما دفع مرفق الاسعاف بسيارات لتأمين ساحات الصلاة.

وانتشر بائعوا البالونات والحلوة والالعاب، وتوافد الاطفال بالملابس الجديدة على اماكن الصلاة، فيما قام بعض ممثلو الأحزاب ومؤسسة حياة كريمة بتوزيع الألعاب والعصائر والهدايا على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، والهيئات، والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية الإلتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أي تطورات، مع تواجد جميع القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل، للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكافة العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولًا بأول بكافة الأحداث.

كما وجه محافظ الشرقية بوضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم، ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد، واتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ومديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة من اللحوم والأسماك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد