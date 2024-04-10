الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد فى الميادين والساحات

أهالى الزقازيق يحتفلون
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد

أدى أهالي محافظة الشرقية صلاة العيد بمساجد المحافظة وسط حالة من البهجة والسرور ابتهاجا بقدوم العيد.

 

وبحضور محافظ الشرقية وقياداتها، و الآلاف من أهالى مدينة الزقازيق، توافد الأهالي على مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وهو المسجد الرئيسي بالمحافظة لآداء صلاة العيد والاحتفال به.

 

وجاء ذلك وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة والحماية المدنية، فيما دفع مرفق الاسعاف بسيارات لتأمين ساحات الصلاة.

 

وانتشر بائعوا البالونات والحلوة والالعاب، وتوافد الاطفال بالملابس الجديدة على اماكن الصلاة، فيما قام بعض ممثلو الأحزاب ومؤسسة حياة كريمة بتوزيع الألعاب والعصائر والهدايا على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

 

أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، والهيئات، والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية الإلتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أي تطورات، مع تواجد جميع القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل، للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكافة العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولًا بأول بكافة الأحداث.

 

كما وجه محافظ الشرقية بوضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم، ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد، واتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ومديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة من اللحوم والأسماك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد
مسجدلفتح محافظ الشرقية مدينة الزقازق ساحات الصلاة الاحتفال بالعيد

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

دعاء الفجر.. أذكار الصباح وتكبيرات عيد الفطر اليوم الأربعاء 10-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب