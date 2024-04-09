الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادات قصوى وتجميل شوارع.. الشرقية تتزين وتتجمل احتفالًا بعيد الفطر

الدهان والتجميل
الدهان والتجميل

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع ودهان وغسل البلدورات والأرصفة ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لفتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الفطر في جو يسوده الهدوء وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل وكذلك تكثيف حملات رفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد في جو بيئي صحي ونقي.

قدم المحافظ خالص التهاني والتبريكات لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، والهيئات، والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية الإلتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أي تطورات، مع تواجد جميع القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل، للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكافة العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولًا بأول بكافة الأحداث.

كما وجه محافظ الشرقية بوضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم، ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد، واتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ومديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة من اللحوم والأسماك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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