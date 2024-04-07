مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران، فى حادث وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل، بدائرى مركز بلبيس، وتم نقلهم للمستشفى والتحفظ على جثة المتوفي.

استقبل مستشفى بلبيس المركزى كلا من “عصام.م.ال”، 40 سنة، مقيم قرية غيتة دائرة مركز بلبيس، توقفت عضلة قلبه وجرى القيام بإنعاش قلبى ورئوى ولم يستجيب وتوفى، و“حسام.ر.أ”، 21 سنة، مصابا بكسر فى اليد اليمنى، "إسلام.ر.م"، 20 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، مقيمين مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل، بقرية العدلية دائرة مركز بلبيس، أمام قاعة الهابى لاند، مما أسفر عنه وفاة الأول وإصابة الاثنين الآخرين.

جرى التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، ويجرى تلقى المصابين العلاج اللازم.