متعدد الصناعات وليس له مخلفات.. طفرة فى زراعة الكتان بالشرقية

تشهد محافظة الشرقية طفرة في إدخال المحاصيل الزراعية الجديدة لزراعتها بمراكز ومدن المحافظة، حيث تشهد توسعًا كبيرًا في زيادة الرقعة الزراعية في المحاصيل المختلفة سنويًا.

من جهته، قال المهندس حسين أحمد طلعت إنه تم التوسع في زراعة محصول الكتان بمحافظة الشرقية هذا العام، لافتًا إلى أنه تمت زراعة 24760 فدان كتان من أصناف سخا 3 وجيزة 9 بزيادة قدرها 800 فدان عن العام الماضي.

وأضاف لـ"الدستور"، أن محصول الكتان يُستخدَم أساسًا في إنتاج زيوت البويات الصناعية، وتستخدم نسبة منه في إنتاج زيوت الطعام، مؤكدًا أن زيادة سعره أسهمت في إقبال المزارعين على زيادة زراعة محصول الكتان هذا العام، وزيادة الرقعة الزراعية الخاصة بمحصول الكتان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن محصول الكتان هو محصول شتوي يُزرع في نوفمبر ويتم الحصاد في الأول من أبريل حتى نهاية الشهر، لافتًا إلى أن الكتان من المحاصيل التي تجلب الربح المادي.

وأكد المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن الكتان المصري ليس له منافس، وتعتبر الأصناف الأجنبية أكثر عُرضة للإصابة بأمراض هذا المحصول، مطالبًا الدولة بضرورة استمرار الاهتمام بالمحاصيل الزراعية، لا سيما الكتان لما له من استخدامات وفوائد عديدة.