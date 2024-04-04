الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة أولاد عمها فى حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شخصان آخران، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل، بدائرة مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى الصالحية المركزي كلًا من: “أسماء.ال.م”، 45 سنة، توقفت عضلة القلب فور وصولها للمستشفى وفارقت الحياة،  و“كريم.م.م”، 22 سنة، مصاب بإصابات في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقته “فرح” 15 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، جميعهم مقيم قرية العزازي.

وتبيَّن وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل، بطريق الصالحية الجديدة، تجاه أبوشلبى، أمام البنزينة، ما أسفر عنه وفاة الأولى وإصابة الآخرين

وتم نقلهم لمستشفى الصالحية الجديدة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم تصادم موتوسيكل التحفظ على الجثة مستشفى الصالحية الجديدة الصالحية الجديد

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