ضبط وتحرير 4 محاضر لمخالفات خلال حملة تفتيشية على المطاعم بالشرقية

شنت إدارة تموين الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الادارة وسعيد عيد رئيس الرقابة التجارية، وعبير السمرا رئيس مكتب تموين أول بالاشتراك مع حملة من مديريتي الطب البيطري والصحة ورئاسة حي اول الزقازيق، حملة على المطاعم والمحلات التجارية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وتم خلال الحملة المرور على احد المطاعم وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح اول الزقازيق ضد المدير المسؤول للمطعم لحيازته واستخدامه اجزاء دواجن مجمده مجهولة المصدر وغير مصحوبه بمستندات تدل على مصدرها وتم التحفظ على كميه قدرها 42 كيلو جرام، كما تم ضبط 10 كيلو جرام دجاج مجمد و2 كيلو جرام جمبري مجمد و2 كيلو جرام توابل داخل احد المطاعم المخالفة وتم إعدامها.

وفي سياق متصل، قامت حملة من الرقابة التموينية بالإدارة بتحرير تقارير مخالفة ضد احد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن، كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم ٥١٤٥ لسنة٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

وتحرير محضر رقم ٥١٤٦ لسنة ٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب محال العطارة لعدم وجود شهادة صحية

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك