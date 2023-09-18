تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية للبت فى طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق ، تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الغد للبت فى طلب رد المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.

وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية، أمس الأول، قد ناقشت اللجنتين النفسيتين “اللجنة الثلاثية من الصحة النفسية بالعباسية واللجنة الخماسية من أساتذة طب الزقازيق وطب المنصورة” بعد تضارب قرار اللجنتين، ليتم تأجيل الجلسة إلى اليوم لمرافعة النيابة، ولكن تم وقف الدعوى كاملة لحين البت فى طلب رد المحكمة.

تشديدات أمنية مكثفة بمحيط محكمة جنايات الزقازيق

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وقطعت جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بعد طهيه داخل المنزل.