الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية للبت فى طلب رد المحكمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

 قررت محكمة جنايات الزقازيق ، تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الغد للبت فى طلب رد المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.

وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية، أمس الأول، قد ناقشت اللجنتين النفسيتين “اللجنة الثلاثية من الصحة النفسية بالعباسية واللجنة الخماسية من أساتذة طب الزقازيق وطب المنصورة” بعد تضارب قرار اللجنتين، ليتم تأجيل الجلسة إلى اليوم لمرافعة النيابة، ولكن تم وقف الدعوى كاملة لحين البت فى طلب رد المحكمة.

تشديدات أمنية مكثفة بمحيط محكمة جنايات الزقازيق 

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

 تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وقطعت جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بعد طهيه داخل المنزل.

محكمة جنايات الزقازيق اللجنة الثلاثية تشديدات أمنية قاتلة طفلها اساتذة طب الزقازيق

مواد متعلقة

محاكمة قاتلة طفلها وأكله.. النيابة تستفسر عن تضارب قرار "هلاوس المتهمة"

ضبط 6500 عبوة سجائر قبل تهريبها فى حملات تموينية بالشرقية

افتتاح 6 مشروعات بتكلفة 56.8 مليون جنيه في الشرقية

استشارى تخطيط: الرئيس السيسى اختار الطريق الصعب لإصلاح البنية التحتية

مواطنة شرقاوية: الرئيس تحمل كافة العواقب وحارب لنقل أهالى العشوائيات لحياة آدمية

"أهلًا مدارس" مُتاح بمراكز الشرقية.. والمحافظ: 10% تخفيضًا فى أسعار السلع

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 وأبرز شروط الترشح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى