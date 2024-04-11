الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

فى ثانى أيام العيد.. "صحة الشرقية" تتابع انتشار الفرق بالمساجد وأماكن التجمعات

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتشار الفرق بالمساجد وأماكن التجمعات بأقصى شمال المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ورعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد الكبرى وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بأقصى شمال محافظة الشرقية بمركز ومدينة الحسينية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان.

وهنَّأ وكيل الوزارة، الفرق الطبية بعيد الفطر المبارك، متابعًا الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي. 

كما اطمأن مسعود، على انتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.

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