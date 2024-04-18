الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تحصين 362 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

التحصين
التحصين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس الماضي، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة، بتحصين ٣٦٢ ألفًا و٥٩٥ رأس ماشية ما بين تحصين ١٨٣ ألفًا و٥٩٧ رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية.

بالإضافة إلى ١٧٨ ألفًا و٩٩٨ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ٦٦٧٦ رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٢١١) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الطب البيطري الثروة الحيوانية لفرق الطبية البيطرية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع

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