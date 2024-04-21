الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتظام سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بـ"أزهرية الشرقية"

تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات

سادت حالة من الهدوء والانتظام بلجان امتحانات النقل الإعدادي والابتدائي بمعاهد الشرقية الأزهرية، حيث تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقةالشرقية الأزهرية؛ سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني، في يومها الثاني الأحد، بعددٍ من لجان إدارتي شرق وغرب الزقازيق، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

ووجَّه رئيس المنطقة بتوفير الجو الملائم للطلاب، وتهيئة كل سبل الراحة لأداء الامتحانات في مناخ مناسب، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات؛ للتواصل والرد على أي استفسارات على الفور.

يُذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي أدوا الامتحان اليوم الثاني في مادتيِّ التربية الإسلامية والدرسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي أصول الدين (ورقة أولي)، والعلوم.

ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئسية أي شكوي بخصوص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

لجان امتحانات النقل الإعدادي تشكيل غرفة عمليات معاهد الشرقية الأزهرية سير الامتحانات فرض الانضباط

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