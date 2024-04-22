مصرع شخص في حريق محل ملابس بالشرقية

لقى شخص مصرعه في اندلاع حريق داخل محل بدائرة مركز ديرب نجم بالشرقية، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ باندلاع حريق

ورد بلاغ باندلاع حريق في محل ملابس، خلف مستشفى ديرب نجم المركزي، وأسفر الحريق عن مصرع "حسان. ج. ع" 70 سنة، مقيم بمركز ديرب نجم.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بصعق كهربائي و5 آخرين باختناق أثناء إطفاء حريق نشب في محل خضروات، بدائرة مركز أبو كبير، وتم تحرير المحضر اللازم.