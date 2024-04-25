الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 134 ألف طن قمح لمواقع التخزين بالشرقية

محصول القمح
محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديريتيِّ الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ  ١٣٤١٨٧ طنًا و٤٧٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وشددت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، على ضرورة التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح  المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار، وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها  لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفي سياقٍ متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ  ١٢٩٩٣٣ فدانًا حتى الآن، علمًا بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانًا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

محافظ الشرقية مديريتي الزراعة والتموين محصول القمح وكيلة وزارة التموين مواقع التخزين

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