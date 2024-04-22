الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بيطري الشرقية ينظم ندوة تثقيفية بعنوان "التأمين الشخصي على الماشية"

الندوة
الندوة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية (قسم التأمين بالمديرية ) قامت بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (التأمين الشخصي على الماشية مظلة آمان للمربى الصغير وذلك بحضور كلًا من فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية والدكتور محمد عبد الحميد يوسف ( مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ) والدكتور عمر الهادي (مدير إدارة الخدمات بالمديرية) ومديري الإدارات الداخلية وبعض مديري الإدارات الخارجية وأطباء أقسام التأمين والاقسام المختلفة بالإدارات الخارجية وعدد  كبير من الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن مشروع التأمين على الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة لتلافي المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية نتيجة النفوق أو الذبح الاضطراري كما أن المربى يحصل على العديد من الخدمات البيطرية المجانية.

كما قامت الدكتورة سحر محي الدين عمر (رئيس قسم التأمين بالمديرية) بإلقاء محاضرة عن (أهمية التأمين على الماشية وأنواعه - اختلاف رسوم التأمين على حسب أعمار وسلالات الماشية - خطوات التأمين - شروط وثيقة التأمين - علامات الصحة والمرض في الحيوان المؤمن عليه).

كما قدمت الدكتورة منه الله علي السويدي (طبيبة بقسم التأمين بالمديرية) محاضرة تتضمن (شروط الحصول على التعويض من صندوق التأمين – والحالات التي يصرف فيه التعويض كامل او ٥٠% - والحالات التي لا يصرف فيه أي تعويض).

وفى نهاية الندوة قام مدير المديرية بتكريم مديري الإدارات المتميزة وعدد من الأطباء والإداريين المتميزين في أقسام التأمين.

وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى تنمية روح التعاون فى العمل بين الإدارات المختلفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الزملاء بشكل فعال للوصول إلى تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمة بيطرية لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

محافظ الشرقية الثروة الحيوانية مدير مديرية الطب البيطري ندوة تثقيفية مديري الإدارات الداخلية

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