محافظ الشرقية يشهد احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2024، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظة.

حضر فعاليات الحفل كل من المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وعبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

وأعرب محافظ الشرقية عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأعرب محافظ الشرقية عن تقديره لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدًا أن الأم المصرية قدمت وما زالت تقدم أروع النماذج في التضحية، وقال إن احتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات اللاتي قدمن جيلًا قادرًا على المشاركة في بناء الوطن، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية النشطة المساند دائمًا للجهاز التنفيذي في تنفيذ كل المشروعات ورعاية الحالات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أوضح عبدالحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات يُعد تقليدًا نبيلًا لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلًا نافعًا لنفسه ولوطنه، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة في أشكال عدة تتمثل في عمل أنشطة اجتماعية واكتساب المهارات المختلفة للمرأة وتقديم مساعدات ضمانية للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في حالات المرض والأزمات، وكذا تقديم برنامج "تكافل وكرامة" الذي تقدمه الوزارة لتعمل على توفير حياة كريمة لهن.

بينما استعرضت عزة عبدالفتاح عبدالستار "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية، قصة كفاحها ومعاناتها مع الحياة وإصرارها على الوصول بأسرتها إلى بر الأمان وتقديم أبناء نافعين لها وللمجتمع، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه كل عام على تكريم الأمهات المثاليات، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وخلال الاحتفالية، كرم محافظ الشرقية الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمنحهن شهادات تقدير وهدايا عينية، متمنيًا للجميع حياة أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة، وهن كل من: عزة عبدالفتاح عبدالستار – الأم المثالية على مستوي الجمهورية، والسيدة حسن عتريس - أم لابن من ذوي الهمم، وحكمت عبدالحكم محمد – أم من ذوي الهمم، وآمنة أحمد محمد – أم بديلة، وآمال عطية عبدالخالق، وحنان أمين محمد، وأمل محمد الصادق، وميرفت محمد محمود سلامة، وسوسو عبدالله ياسين، بشري محمد السعيد.

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم الأستاذ عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة عزة رفعت عبدالحميد مديرة إدارة الأسرة والطفولة، والدكتورة فاتن أحمد أخصائي أسرة وطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، بمنحهم شهادات تقدير وذلك لدورهم البارز في تطوير ومتابعة أنشطة الأسرة والطفولة وخاصة في مجال الأسر البديلة ومتابعة مؤسسات الرعاية ودور الحضانة بمختلف مراكز ومدن الحافظة.

وأعربت الأمهات المثاليات عن امتنانهن وشكرهن لمحافظ الشرقية لاستقبالهن اليوم وتكريمهن بمنحهن شهادات تقدير وهدايا عينية، متمنيات للمحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة.