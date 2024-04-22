الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى على 200 مريض فى 11 قرية بالشرقية

الكشف الطبي على 200
الكشف الطبي على 200 مريض

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية فى تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على 200 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى طهره حميد والخيس وغزالة والشوبك والنخاس والحلبي وأم الزين بمركز الزقازيق، وقري سنجها الزبدة وحي مبارك وحي النصر وناطورة بمركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على 200 مريض بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية على مستوى عدد من مدن ومراكز المحافظة، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

جمعية الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مديرية التضامن الإجتماعي محافظة الشرقية توقيع الكشف الطبي المشروعات الخيرية شنطة رمضان

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