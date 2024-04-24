الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "عمل الشرقية": توفير 3749 فرصة عمل داخل 124 شركة في شهرين

فرص العمل
فرص العمل

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتًا ليحيوا حياه كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل؛ لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفر فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جهته؛ أشار أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص؛ لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته.

ولفت إلى أنه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2024 تم توفير 3749 فرصة عمل بالقطاع الخاص وتم شغل 2626 وظيفة ومتبقي 1123 وظيفة شاغرة بالمدارس الخاصة وشركات تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والطباعة والأخشاب والتبريد والتجميد، وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرهم.

وأشار إلى أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 1123 وظيفة بالقطاع الخاص يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة.

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