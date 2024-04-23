الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بالشرقية

حادث تصادم دراجة
حادث تصادم دراجة بخارية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة بدائرة مركز الحسينية في الشرقية، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى الحسينية المركزي “عطية.م.س”، 85 سنة، مقيم قرية الناصرية، دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية “جثة هامدة”، وتبين وفاته فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة أمام بنزينة الشرابنة بطريق الحسينية.

تم التحفظ على الجثة فى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج، فيما يجري رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "الزقازيق - منيا القمح"، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بطريق "الزقازيق- منيا القمح" أمام المدرسة المصرية الإنجليزية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامه بأحد الأرصفة، مما أسفر عنه إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

حادث تصادم موتوسيكل مركز الحسينية قريه الناصريه تصادم موتوسيكل مع سيارة بنزينة الشرابنة

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